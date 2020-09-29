Beşiktaş, Valentin Rosier ile anlaştı | Son dakika transfer haberleri

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Sporting Lizbon formasını giyen Valentin Rosier için yaklaşık 15 gündür girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar mutlu sona çok yaklaştı.

Alınan bilgilere göre yönetim, Fransız sağ bek ile her konuda anlaşma sağladı. Portekiz kulübüyle yapılan görüşmelerde de aradaki pürüzlerin büyük oranda giderildiği öğrenildi.

Beşiktaş eğer Sporting ile el sıkışırsa Rosier'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacak. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)

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