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GeriFutbol Beşiktaş, Valentin Rosier ile anlaştı | Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Valentin Rosier ile anlaştı | Son dakika transfer haberleri

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Beşiktaş, sağ bek transferinde son noktaya geldi. Siyah-Beyazlılar, Sporting Lizbon'da oynayan Valentin Rosier ile her konuda anlaşmaya vardı.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Sporting Lizbon formasını giyen Valentin Rosier için yaklaşık 15 gündür girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar mutlu sona çok yaklaştı.

Alınan bilgilere göre yönetim, Fransız sağ bek ile her konuda anlaşma sağladı. Portekiz kulübüyle yapılan görüşmelerde de aradaki pürüzlerin büyük oranda giderildiği öğrenildi.

Beşiktaş eğer Sporting ile el sıkışırsa Rosier'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacak. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)

Beşiktaş, Valentin Rosier ile anlaştı | Son dakika transfer haberleri

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