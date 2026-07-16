Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin bonservis bedelini belirledi!

Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Vaclav Cerny'ye eski takımı Rangers talip oldu.
RANGERS 6 MİLYON EURO ÖNERDİ, DÜŞÜK BULUNDU
Ibroxnews'in haberine göre; Beşiktaş, Rangers'ın Cerny için yaptığı 6 milyon euroluk ilk teklifi düşük bularak reddetti.
BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki Çekyalı sağ kanat oyuncusu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.
RANGERS PERFORMANSI
Cerny, 2024-25 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Rangers'ta 52 maça çıkmış ve 18 gol - 9 asist üreterek toplamda 27 gole doğrudan katkı sağlamıştı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 34 kez sahaya çıkan Cerny, 7 gol - 8 asistlik performansıyla toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.