Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin bonservis bedelini belirledi!

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Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Vaclav Cerny'ye eski takımı Rangers talip oldu.

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RANGERS 6 MİLYON EURO ÖNERDİ, DÜŞÜK BULUNDU

Ibroxnews'in haberine göre; Beşiktaş, Rangers'ın Cerny için yaptığı 6 milyon euroluk ilk teklifi düşük bularak reddetti.

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BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki Çekyalı sağ kanat oyuncusu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

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RANGERS PERFORMANSI

Cerny, 2024-25 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Rangers'ta 52 maça çıkmış ve 18 gol - 9 asist üreterek toplamda 27 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 34 kez sahaya çıkan Cerny, 7 gol - 8 asistlik performansıyla toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.