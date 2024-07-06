Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor maçı canlı anlatım ve ilk 11'ler

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Bugün oynanacak olan Beşiktaş Ümraniye hazırlık maçı detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. 2024-25 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan Beşiktaş, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor kentinde kamp yapacak. Slovenya kampında üç hazırlık maçı oynayacak olan siyah-beyazlılarımız, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 20 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00’da Avusturya takımlarından Grazer Ak ile oynayacak. Peki, Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Ümraniye hazırlık maçı hangi kanalda? İşte, Beşiktaş ilk 11'ler

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak olan Beşiktaş Ümraniye maçı 6 Temmuz Cumartesi TSİ ile saat 10:00'da başlayacak. Karşılaşma canlı anlatıma haberimizde yer vereceğiz.

İLK 11'LER

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XI: Ersin, Svensson, Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur, Al Musrati, Chamberlain, Gedson, Tayfur, Mustafa, Emrecan Bulut

Yedekler: Emre, Salih, Rashica, Kerem Atakan, Yakup Arda, Necip, Demir Ege, Hasic, Montero, Muleka, Kartal Kayra, Efe Can, Onana, Serkan Emrecan, Arda Berk

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

6 Temmuz Cumartesi

10.00 Beşiktaş-Ümraniyespor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Beşiktaş-Dinamo Zagreb (Lendava Stadı)

17 Temmuz Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Grazer AK (Wildon Stadı)