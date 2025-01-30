Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu için Twente deplasmanında! Bu mücadele Şampiyon Oran farkı ile Misli'de

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son grup maçında Twente’ye deplasmanda konuk olacak. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde play off biletini kapmak isteyen Kara Kartal, yıldızlarıyla kazanıp Avrupa macerasına devam etmek istiyor.

Bu akşam Twente Stadı'nda oynanacak ve 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Twente: Unnerstall, Lagerbielke, Hoorenbeeck, Rooij, Eddine, Kjölö, Steijn, Vlap, Sadilek, Wolfswinkel, Rots

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Musrati, Rashica, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Immobile

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Beşiktaş’ın bu sezonki 9 Avrupa kupası maçının 8’inde 2.5 gol barajı aşılırken 6 tanesi de 3.5 gol üstü skorla tamamlandı.

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- Beşiktaş’ın bu sezonki 9 Avrupa kupası maçının 7’sinde ağlar karşılıklı havalandı.

- Beşiktaş’ın bu sezonki 13 deplasman maçının 10’unda ilk yarı gol atıldı.

- Twente, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet aldı.

- Twente'nin UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 7 maçın 5’i 2.5 gol altı bitti.

- Twente, Türk takımlarına karşı çıktığı 9 maçta 3 kez kazanırken 5 kere yenildi. 1 karşılaşma da eşitlikle tamamlandı.

MİSLİ YAZARI HALİL DEMİRKAN’IN YORUMU

Temsilcimiz Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Bilbao'yu iyi bir oyun ile mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki iddiasını son maça taşıdı. Temsilcimiz mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde organizasyonu ilk 24 içerisinde tamamlamayı başaracak. Twente ise şu anda 7 puan ile 26. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Malmö'yü mağlup eden Twente, organizasyondaki ilk galibiyetini almıştı. Twente de bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde ilk 24 şansı bulunuyor. Her iki tarafa da mutlaka galibiyet gerekiyor ve gollü bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Tercihim 2.5 gol üstü seçeneği.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %13’ü ev sahibinin kazanmasını bekliyorken, %14’ü Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

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Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Kritik karşılaşmada Beşiktaş'ın kazanırı için 3.10 yerine 3.36 oran verilirken maçın beraberliği 3.63 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Twente'nin kazanmasına ise 1.73 yerine 1.79 oran veriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 252. KEZ MÜCADELE VERECEK

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Kara kartal, oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.

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TWENTE 7 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALDI

Joseph Oosting yönetimindeki ev sahibi ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor. Bu sezon organizasyonda kalesinde 9 gol gören Hollanda ekibi, 7 kez de rakip fileleri havalandırdı. Twente, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. hafta mücadelesinde Malmö'yü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON AVRUPA'DA 1 MAÇTA GOL YEMEDİ

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta güçlük çekti. UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile oynadığı iki maçta kalesinde 4 gol gördü. Adını lig aşamasına yazdıran ve 2 mağlubiyetle başlayan "Kara kartal" oynadığı 7 karşılaşmada 10 attı. Siyah-beyazlılar, söz konusu 7 mücadelede 14 de gol yedi.

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Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada toplam 18 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, rakiplerinin de aynı sayıda golüne ise engel olamadı. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemediği tek müsabaka, deplasmanda 1-0 kazanılan Olimpik Lyon maçı olarak kayıtlara geçti.

TWENTE’DE SEM STEİJN’E DİKKAT

Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Twente'de en formda isim 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sem Steijn olarak göze çarpıyor. Hollandalı futbolcu, bu sezon Twente formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken, takımına 18 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Steijn, Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ’TA 4 EKSİK

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Siyah-beyazlılarda Twente karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta UEFA listesinde isimleri olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, Hollanda temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

SVENSSON İLE EMİRHAN MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Öte yandan Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Jonas Svensson ile Emirhan Topçu'nun durumunun ise sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirmenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA PLAY-OFF TURU’NA YÜKSELECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek. Kara kartalın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün.

TÜM TUR İHTİMALLERİ

Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek. Solskjaer'in takımı tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

Beşiktaş'ın bir farkla yenilgisi durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı mağlup olursa, siyah-beyazlı ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.

İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Beşiktaş bir farkla yenilse de play-off etabına yükselecek.

Avrupa Ligi'nde 9 puanı bulunan Roma, ikinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a sahasında 7 farklı yenilirse, siyah-beyazlılar tek farklı kaybetse de İtalyan takımını geride bırakabilecek.

UEFA KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Jean Onana, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu.