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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Kadro
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 01:00

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini açıkladı. Kadroda sakatlığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra kadroda düşünülmeyen Aboubakar, Amartey ve Oxlade-Chamberlain yer almadı.

A Listesi

Kaleci

30 - Ersin Destanoğlu
34 - Mert Günok
94 - Göktuğ Baytekin

Savunma

2 - Jonas Svensson
3 - Gabriel Paulista
4 - Onur Bulut
5 - Tayyip Talha Sanuç
14 - Felix Uduokhai
26 - Arthur Masuaku
53 - Emirhan Topçu

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Orta saha

7 - Milot Rashica
8 - Salih Uçan
18 - Joao Mario
22 - Bakhtiyor Zainutdinov
23 - Ernest Muçi
27 - Rafa Silva
28 - Al Musrati
71 - Jean Onana
73 - Cher Ndour
77 - Can Keleş
79 - Serkan Emrecan Terzi
83 - Gedson Fernandes

Forvet

9 - Semih Kılıçsoy
17 - Ciro Immobile
91 - Mustafa Erhan Hekimoğlu

B Listesi

96 - Emir Yaşar
93 - Arda Berk Özüarap
19 - Yakup Arda Kılıç
44 - Fahri Kerem Ay

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

26 Eylül Perşembe 22:00: Ajax (deplasman)
3 Ekim Perşembe 22:00: Eintracht Frankfurt iç saha
24 Ekim Perşembe 22:00: Lyon (deplasman)
6 Kasım Çarşamba 18:30: Malmö (iç saha)
28 Kasım Perşembe 20:45: Maccabi Tel-Aviv (iç saha)
12 Aralık Perşembe 23:00: Bodo/Glimt (deplasman)
22 Ocak Çarşamba 18:30: Athletic Bilbao (iç saha)
30 Ocak Perşembe 23:00: Twente (deplasman)

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Kadro

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