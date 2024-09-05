Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini açıkladı. Kadroda sakatlığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra kadroda düşünülmeyen Aboubakar, Amartey ve Oxlade-Chamberlain yer almadı.

A Listesi

Kaleci

30 - Ersin Destanoğlu

34 - Mert Günok

94 - Göktuğ Baytekin

Savunma

2 - Jonas Svensson

3 - Gabriel Paulista

4 - Onur Bulut

5 - Tayyip Talha Sanuç

14 - Felix Uduokhai

26 - Arthur Masuaku

53 - Emirhan Topçu

Orta saha

7 - Milot Rashica

8 - Salih Uçan

18 - Joao Mario

22 - Bakhtiyor Zainutdinov

23 - Ernest Muçi

27 - Rafa Silva

28 - Al Musrati

71 - Jean Onana

73 - Cher Ndour

77 - Can Keleş

79 - Serkan Emrecan Terzi

83 - Gedson Fernandes

Forvet

9 - Semih Kılıçsoy

17 - Ciro Immobile

91 - Mustafa Erhan Hekimoğlu

B Listesi

96 - Emir Yaşar

93 - Arda Berk Özüarap

19 - Yakup Arda Kılıç

44 - Fahri Kerem Ay

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

26 Eylül Perşembe 22:00: Ajax (deplasman)

3 Ekim Perşembe 22:00: Eintracht Frankfurt iç saha

24 Ekim Perşembe 22:00: Lyon (deplasman)

6 Kasım Çarşamba 18:30: Malmö (iç saha)

28 Kasım Perşembe 20:45: Maccabi Tel-Aviv (iç saha)

12 Aralık Perşembe 23:00: Bodo/Glimt (deplasman)

22 Ocak Çarşamba 18:30: Athletic Bilbao (iç saha)

30 Ocak Perşembe 23:00: Twente (deplasman)