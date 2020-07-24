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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Beşiktaş üçüncülük hedefiyle Ankara'da!

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Beşiktaş üçüncülük hedefiyle Ankara'da!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Gençlerbirliği ile başkentte karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek Demir Grup Sivasspor'un İzmir'de Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligde son 3 maçını kazanarak puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 60 puanlı Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalayacak.



- Caner Erkin ve Lens cezalı

Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçına Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten yoksun çıkacak.

Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak.

Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng, kulüp tarafından sezonu tamamladıkları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca, Fransa'nın Lille takımı ile anlaştığı iddia edilen Burak Yılmaz'ın da Ankara'da oynanacak mücadelede görev yapması beklenmiyor.

Sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde Gençlerbirliği karşısında görev yapabilecek.

 

Beşiktaş üçüncülük hedefiyle Ankarada

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