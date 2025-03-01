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Beşiktaş U19 3-2 Galatasaray U19 maç özeti (U19 Elit Ligi)

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#Beşiktaş U19#Galatasaray U19#Nevzat Demir Tesisleri
Beşiktaş U19 3-2 Galatasaray U19 maç özeti (U19 Elit Ligi)
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 16:11

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş U19 takımı, Galatasaray U19'u ağırladı. Mücadele, siyah beyazlıların 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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U19 Elit Ligi'nde Beşiktaş U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. ,

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın golleri 22. dakikada Taha Cebeci ve 53. dakikada Çağrı Balta'dan gelirken, Beşiktaş'ın gollerini; 60. dakikada Yusuf Can Calayır, 71. dakikada Ahmet Sami Bircan ve 73. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş U19, U 19 Elit Ligi'nde 58 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 
Galatasaray U19 ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

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#Beşiktaş U19#Galatasaray U19#Nevzat Demir Tesisleri

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