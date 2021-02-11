Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Konyaspor penaltılarda yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında Oğuzhan Özyakup ile öne geçen Beşiktaş, 18. dakikada Abdülkerim'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Karşılaşmanın normal süresi ile uzatma devrelerinde gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Beşiktaş, Konyaspor'a penaltılarda 3-2'lik üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlıların yarı finalde Başakşehir ile karşılaşacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri;

Antalyaspor-Alanyaspor

Beşiktaş-Başakşehir

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı.

Detaylar birazdan...

İLK 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Sekidika, Shengelia, Cikalleshi.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Atiba, Hasic, Oğuzhan, N'Koudou, Cenk Tosun.

Konyaspor Beşiktaş maçı ile kupada mücadele devam ediyor. Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelelerinden mağlup ayrılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından gözlerin çevrildiği Beşiktaş, teknik direktör değişikliği yaşayan Konyaspor ile karşılaşacak. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilenler

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

İttifak Holding Konyaspor’un teknik direktör İsmail Kartal ile yollarının ayırmasının yerine getirilen İlhan Palut, Konyaspor’u bulunduğu konumdan daha iyi bir yere taşıyacaklarını belirtti.



Palut, Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla ilgili de, ”Kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımım kazanma odaklı, iyi mücadele odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır" dedi.



Yeşil-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş’la yapılacak maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’ndeki antrenmanla sürdürdü. Konyaspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü İlhan Palut, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Konyaspor’un yıllardır Süper Lig’de önemli başarılar elde eden takım olduğunu ifade eden Palut, "Süper Lig’deki takımlarla ilgili analizler konusunda bilgi sahibiyim. Konyaspor takımı kabul edilebilir bir başlangıç yapsa da son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi" diye konuştu.



Konyaspor’a gelmeden önce dört takımdan resmi teklif aldığını belirten Palut, Konyaspor’dan gelen teklifin kendisini heyecanlandırdığını söyleyerek takımın motivasyonunu artırıp, başarıyı hedeflediklerini dile getirdi.



"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Yeşil-beyazlı takımla ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız; ama geldikten hemen sonra Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız" ifadelerini kullandı.



"KONYASPOR, KUPA KAZANMA HAZZINI YAŞAMIŞ BİR CAMİA"



Konyaspor’un ligde kritik bir konumda olduğunu söyleyen teknik direktör Palut,” Biz nerede olduğumuzu bilerek en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyisi tabii ki turlar geçmek ve final oynamak. Bu amaçla sahaya çıkacağız. Beşiktaş güçlü bir takım. Üç gün önce takımımız ligde onlarla bir maç yaptı. Bir daha mücadele vereceğiz. Bu farklı bir mücadele. Kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımım kazanma odaklı, iyi mücadele odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır" diye konuştu.

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