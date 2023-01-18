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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü karşısında

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Ankaragücü
Beşiktaş, Türkiye Kupasında Ankaragücü karşısında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşışa gelecek.

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Ligde Konya karşısında zorlansa da kazanmayı başaran Kartal bugün başkentten de zaferle dönerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde eksik futbolcu bulunmazken Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak sahada mücadele edecek.

REKABETTE 9-3 ÜSTÜN

Ankaragücü ile kupada 15. kez karşılaşacak olan Beşiktaş rekabette 9-3 üstün durumda. 22 yıldır kupada çeyrek final göremeyen başkent ekibi ise bugün kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor.

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Beşiktaş, Türkiye Kupasında Ankaragücü karşısında

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Ankaragücü

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