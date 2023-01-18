Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü karşısında

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Ligde Konya karşısında zorlansa da kazanmayı başaran Kartal bugün başkentten de zaferle dönerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde eksik futbolcu bulunmazken Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak sahada mücadele edecek.

REKABETTE 9-3 ÜSTÜN

Ankaragücü ile kupada 15. kez karşılaşacak olan Beşiktaş rekabette 9-3 üstün durumda. 22 yıldır kupada çeyrek final göremeyen başkent ekibi ise bugün kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor.