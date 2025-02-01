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Beşiktaş, Türk Hava Yolları'na set vermedi!

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#Beşiktaş#Türk Hava Yolları#Voleybol
Beşiktaş, Türk Hava Yollarına set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 21:19

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta açılış maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta açılış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 7. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 5. yenilgisini yaşadı.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Serap Kuka, Aylin Nazire Turnaoğlu

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güreşen, Hümay Fırıncıoğlu, Szczurowska, Merve Tanıl)

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Tuğba İvegin, Duarte, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Emine Arıcı, Melis Durul, Ratzke, Orthmann, Karmen Aksoy)

Setler: 25-17, 25-15, 25-14

Süre: 84 dakika

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#Beşiktaş#Türk Hava Yolları#Voleybol

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