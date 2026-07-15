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Beşiktaş, Trossard'ın ardından bir kanat daha alıyor! Teklif yapıldı

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#Beşiktaş Transfer#Trossard#Abdul Fatawu
Beşiktaş, Trossardın ardından bir kanat daha alıyor Teklif yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 09:11

Beşiktaş, son olarak Belçikalı yıldız Trossard'ı kadrosuna katarak sol kanadını güçlendirdi. Siyah beyazlılar, sağ kanat için genç isme teklif götürdü.

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Beşiktaş, son olarak Premier Lig şampiyonlu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'in yıldızı Trossard'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Trossardın ardından bir kanat daha alıyor Teklif yapıldı

Siyah beyazlılar Belçikalı yıldız ile beraber sol kanadını A kalite oyuncu ile güçlendirdi.

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Bununla beraber transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, U23 kontenjanı için Leicester City forması giyen Abdul Fatawu’yu gündemine aldığı öne sürüldü.

RESMİ TEKLİF

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu için resmi teklif yaptı.

Beşiktaş, Trossardın ardından bir kanat daha alıyor Teklif yapıldı

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Genç futbolcuya yalnızca Beşiktaş’ın değil, Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın da ilgi gösterdiği belirtilirken, transfer yarışının önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

Gana Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'na mücadele eden Fatawu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın gündemine daha önce de gelen sağ kanat, Leicester City'ye 2024 yazında Sporting'den 16 milyon euroya transfer olmuştu.

Fatawu geçen sezon Championship'te 44 maça çıkıp 9 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

Beşiktaş, Trossardın ardından bir kanat daha alıyor Teklif yapıldı

 

 

 

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#Beşiktaş Transfer#Trossard#Abdul Fatawu

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