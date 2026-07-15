Beşiktaş, Trossard transferinin mali detaylarını açıkladı!

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Beşiktaş, Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard için 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve 3+1 yıl sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcunun maaşının 6.5 milyon euro olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”
19 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Leand Trossard, Beşiktaş'ta, Arsenal'de olduğu gibi 19 numaralı formayı giyecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda toplam 50 maça çıkan Trossard, 8 gol - 11 asistlik performans sergiledi.
2026 Dünya Kupası'nda Belçika'yla 6 maça çıkan Trossard, 2 gol atıp 3 de asist üretti.