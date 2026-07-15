Beşiktaş, Trossard transferinin mali detaylarını açıkladı!

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Beşiktaş, Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard için 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve 3+1 yıl sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcunun maaşının 6.5 milyon euro olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”

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19 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Leand Trossard, Beşiktaş'ta, Arsenal'de olduğu gibi 19 numaralı formayı giyecek.

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PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda toplam 50 maça çıkan Trossard, 8 gol - 11 asistlik performans sergiledi.

2026 Dünya Kupası'nda Belçika'yla 6 maça çıkan Trossard, 2 gol atıp 3 de asist üretti.