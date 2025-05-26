Beşiktaş tribünlerinden Solskjaer'e büyük tepki!

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Beşiktaşlı taraftarlar, Rizespor’un ikinci golünün ardından takıma tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi, maç bittikten sonra da devam etti.

Siyah beyazlı tribünler, takımla birlikte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e de tepki gösterdi. Norveçli teknik adam, maçın ardından tribünlere gidip taraftarı alkışladı. Beşiktaş tribünlerinden bu anlarda tepki sesleri yükseldi. Taraftarlar ayrıca ‘Formayı çıkarın s.... gidin’ tezahüratları da yaptı. Sosyal medyada da taraftarlar yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle Norveçli teknik adamı sert bir şekilde eleştirdi. Son golde hatası olan Emirhan da eleştirildi.

RASHiCA’NIN DÖNÜŞÜ BELiRSiZ

Beşiktaş'ta geçen haftaki Alanyaspor maçında sakatlanan Milot Rashica, dünkü Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Rashica’nın gelecek hafta Bodrum FK ile oynanacak sezonun son maçında oynayııp oynamayacağının şimdilik belli olmadığını söyledi.

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