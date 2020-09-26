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Basketbol
Haber Giriş: 26.09.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Beşiktaş TRC İnşaat 51-90 Fenerbahçe Öznur Kablo

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Beşiktaş TRC İnşaat 51-90 Fenerbahçe Öznur Kablo
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Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 90-51 yendi.

14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Beşiktaş TRC İnşaat: 51-Fenerbahçe Öznur Kablo: 90

Salon: Kadir Has
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Kemal Digilli, Batuhan Söylemezoğlu
Beşiktaş TRC İnşaat: Şenay Zeybek 11, İrem Naz Topuz 6, Melisa Korkmaz, Nur Sezen Yavuz 9, Angelo Salvadores, Melek Uzunoğlu 7, Elif Bayram 12, Nisa Yalçın 4, Mia Draskicevic 2
Fenerbahçe Öznur Kablo: Duygu Özen 2, Shelby Cheyanne Cheslek 13, İdil Saçılır, Ayşe Yılmaz 3, Olcay Çakır Turgut 7, Banu Şimşek 9, Sevgi Uzun 11, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez 12, Satou Sabally 10, Cecilia Zandalasini 14, Kiah İrene Stokes 7
1. Periyot: 15-24
Devre: 24-35
3. Periyot: 34-61

Beşiktaş TRC İnşaat 51-90 Fenerbahçe Öznur Kablo

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