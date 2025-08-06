Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Wilfred Ndidi İstanbul'a geldi

Güncelleme Tarihi:
Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya gönderen Beşiktaş, orta sahayı Leicester City'den Wilfred Ndidi ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Wilfred Ndidi transferi için KAP’a bildirim yaptı.
Yapılan KAP açıklaması şu şekilde;
“Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır.”
İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş, yıldız oyuncunun İstanbul'a geldiğini, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Wilfred Ndidi, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi." sözleriyle duyurdu.
LEICESTER KARİYERİ
2016/17 sezonunun bu yana İngiliz ekibinin formasını terleten Ndidi, geçirdiği 8.5 yılda 303 maça çıktı ve 18 gol - 22 asistlik skor katkısı üretti.