Beşiktaş, transferi duyurdu! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde olan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarının asılsız olduğu aktarıldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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