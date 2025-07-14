×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, transferi duyurdu! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Kyle Walker-Peters#Süper Lig
Beşiktaş, transferi duyurdu İngiliz yıldız İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 21:32

Yeni sezon transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Beşiktaş, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde olan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarının asılsız olduğu aktarıldı.

Beşiktaş, transferi duyurdu İngiliz yıldız İstanbula geliyor

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Kyle Walker-Peters#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!