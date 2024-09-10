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Beşiktaş, transferde kapanışı Sadio Mane ile yapmaya kararlı!

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#Transfer#Beşiktaş#Sadio Mane
Beşiktaş, transferde kapanışı Sadio Mane ile yapmaya kararlı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

Beşiktaş Transfer Komitesi, bir süredir gündemde olan Sadio Mane için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronkhorst, Mane’nin transferinin olumlu sonuçlanması halinde takımın hücum gücünün daha da artacağını belirtirken "Tüm mevkilerde başarılı transferlerimiz gerçekleşti, eğer Mane de gelirse yoğun maç trafiğinde elimiz rahatlayacak" dedi. Siyah beyazlı yönetim bir yandan Mane için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmeleri sürdürürken diğer yandan da yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor.

AMARTEY’E TALiP VAR

Kadroda düşünülmeyen isimlerden Daniel Amartey’e Kasımpaşa’nın talip olduğu öğrenildi. İngiltere’ye dönmek isteyen ancak istediği teklifleri alamayan Ganalı stoperin İstanbul’da bir takıma gitmeye sıcak baktığı bu nedenle Kasımpaşa’ya gitme ihtimalinin güçlü olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’ın Mane’yi almak için kadrosundan üç yabancıyı göndermek zorunda.

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#Transfer#Beşiktaş#Sadio Mane

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