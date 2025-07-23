×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş transferde gözünü yine Benfica'ya çevirdi! Operasyon başladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Benfica
Beşiktaş transferde gözünü yine Benficaya çevirdi Operasyon başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 10:13

Orkun Kökçü'yü kadrosuna katarak Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştiren Beşiktaş, Benfica'nın bir yıldızının daha peşine düştü.

Haberin Devamı

Transfer döneminde kadrosunu Jurasek ve Abraham ile güçlendiren Beşiktaş, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü de bonuslarla birlikte 30 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ve Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, rotasını bir kez daha Portekiz'e çevirdi.

Gözden KaçmasınKartal savunmasını sağlam TutacakKartal savunmasını sağlam 'Tuta'cakHaberi görüntüle

Fanatik'in haberine göre; Şimdi hedefte Benfica’nın ön libero pozisyonunda görev yapan yıldız ismi Florentino Luis var.

25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusuyla yakından ilgilenen Beşiktaş, yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda Benfica ile resmi temasların başladığı öğrenildi.

Beşiktaş transferde gözünü yine Benficaya çevirdi Operasyon başladı

Haberin Devamı

SOLSKJAER ÇOK İSTİYOR

Portekizli yıldız, defansif orta saha bölgesinde oynuyor ve agresif oyun tarzı, top kapma becerisi ile dikkat çekiyor. Benfica altyapısından yetişen ve genç yaşlarda Avrupa devlerinin dikkatini çeken Florentino, son dönemde süre bulmakta zorlandı. Beşiktaş ise hem oyuncunun tekrar parlaması hem de orta sahadaki dinamizmi artırmak için bu transfere büyük önem veriyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de Florentino Luis’i kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Norveçli çalıştırıcı, fizik gücü yüksek, savunma meziyetleri ön planda olan bir ön libero transferi talep etmişti. Yönetim de bu doğrultuda harekete geçerek Benfica ile masaya oturdu. Beşiktaş, bu hamlesiyle orta saha kurgusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Florentino’nun transferi gerçekleşirse Siyah-Beyazlılar orta alanda hem defansif katkı hem de pas bağlantılarını daha etkili hale getirecek bir isme kavuşmuş olacak.

Beşiktaş transferde gözünü yine Benficaya çevirdi Operasyon başladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Benfica

BAKMADAN GEÇME!