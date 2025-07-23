Beşiktaş transferde gözünü yine Benfica'ya çevirdi! Operasyon başladı

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Transfer döneminde kadrosunu Jurasek ve Abraham ile güçlendiren Beşiktaş, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü de bonuslarla birlikte 30 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ve Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, rotasını bir kez daha Portekiz'e çevirdi.

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Fanatik'in haberine göre; Şimdi hedefte Benfica’nın ön libero pozisyonunda görev yapan yıldız ismi Florentino Luis var.

25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusuyla yakından ilgilenen Beşiktaş, yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda Benfica ile resmi temasların başladığı öğrenildi.

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SOLSKJAER ÇOK İSTİYOR

Portekizli yıldız, defansif orta saha bölgesinde oynuyor ve agresif oyun tarzı, top kapma becerisi ile dikkat çekiyor. Benfica altyapısından yetişen ve genç yaşlarda Avrupa devlerinin dikkatini çeken Florentino, son dönemde süre bulmakta zorlandı. Beşiktaş ise hem oyuncunun tekrar parlaması hem de orta sahadaki dinamizmi artırmak için bu transfere büyük önem veriyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de Florentino Luis’i kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Norveçli çalıştırıcı, fizik gücü yüksek, savunma meziyetleri ön planda olan bir ön libero transferi talep etmişti. Yönetim de bu doğrultuda harekete geçerek Benfica ile masaya oturdu. Beşiktaş, bu hamlesiyle orta saha kurgusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Florentino’nun transferi gerçekleşirse Siyah-Beyazlılar orta alanda hem defansif katkı hem de pas bağlantılarını daha etkili hale getirecek bir isme kavuşmuş olacak.