Beşiktaş transferde gözünü Diop ve Schick'e dikti!

Haberin Devamı

Ara transfer döneminde Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva’nın ardından Tammy Abraham’la da yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, giden futbolcuların yerlerini doldurmaya yönelik girişimlerini sürdürüyor.

Brezilya’nın Corinthians takımıyla anlaşan Gabriel Paulista’nın yerine düşünülen ilk isim olan Emmanuel Agbadou için Wolverhampton’a 16+1 milyon Euro gibi yüksek bir teklif yapan siyah beyazlılar, İngiliz kulübünün, ‘1 milyon Euro’luk yetiştiricilik ücretini de siz ödeyin’ demesi üzerine transferi şimdilik rafa kaldırdı ve Fulham’dan İssa Diop’u gündeme aldı.

iSSA DiOP 2018’DEN BERi iNGiLTERE PREMiER LiG’DE OYNUYOR

Üç yıl önce 17.8 milyon Euro’ya transfer olduğu Fulham’da bu sezon çoğunlukla yedek kaldığı için mutsuz olan ve sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Diop’un, kendi ölçülerinde cazip bir teklif sunulması halinde Beşiktaş’a gelebileceği öğrenildi. 29 yaşında ve 1.94 metre boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Fransa’da Toulouse Kulübü’nün altyapısından yetişip A takıma yükselen İssa Diop, 2018’de 25 milyon Euro’ya West Ham United’da başlayan Premier Lig kariyerini 2022’den bu yana Fulham’da sürdürüyor.

Haberin Devamı

SATILANLARDAN GELEN PARAYI SCHiCK iÇiN HARCAMAYA HAZIRLAR

Beşiktaş yönetimi, Aston Villa’ya satılan Tammy Abraham’ın boşluğunu ise dünyaca ünlü Çek golcü Patrik Schick ile doldurmayı planlıyor. 2020’den bu yana Bayer Leverkusen’de forma giyen Schick, takımın asları arasında yer aldığı için transfer edilme ihtimali yüksek görünmüyor. Ancak, oyuncuya renklerine bağlamaya kararlı olan siyah beyazlıların, Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva’nın satışlarından elde ettiği geliri, Schick’in bonservisine harcamayı göze aldığı öğrenildi. Schick bu sezon Leverkusen’de 21 maça çıkıp 9 gol, 2 asist kaydetti.