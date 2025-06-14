Beşiktaş transferde dünya yıldızını getiriyor!

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün yaptığı açıklamada: "Santrfor için dünya yıldızı bir oyuncu alacağız. İki kanat ve bekler için de hummalı çalışmamız var. Taraftarımız rahat olsun. Hiç sıkıntı yapmasın. Sezon sonuna kadar yarışın içinde olan bir takımları olacak. Atkılarını hazırlasınlar, formalarını alsınlar" demişti. Adalı’nın işaret ettiği golcünün Almanya'ya damga vuran yıldız futbolcu olduğu ortaya çıktı.

PATRIK SCHICK SEFERBERLİĞİ

Beşiktaş Yönetimi, transferdeki sessizliği bozmak ve taraftarını yeniden heyecanlandırmak adına Alman devi Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i İstanbul’a getirmek için kolları sıvadı.

Haberin Devamı

28 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi için yoğun mesai harcayan idareciler, maliyeti yüksek bu operasyonu sponsor desteğiyle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

AVRUPA’DA HEDEF...

Siyah-Beyazlılar, Schick transferini sonuçlandırmak için tüm finansal imkanlarını devreye sokarken, özel sponsor görüşmeleri de hız kazandı. Başkan Serdal Adalı ve ekibinin, taraftarın büyük beklenti içinde olduğu bu transfer için adeta seferberlik ilan ettiği ifade ediliyor. Takıma önemli katkı sağlayacağı düşünülen Schick’in gelişinin, hem Süper Lig’deki şampiyonluk hedefi hem de Avrupa kupalarındaki başarı yolculuğu için önemli bir adım olacağı belirtiliyor.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Haberi görüntüle

UZUN VADELİ PLAN...

Beşiktaş, Schick’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Leverkusen’e resmi teklif hazırlığında olan Kara Kartal, bu formülle hem mali riski azaltmayı hem de oyuncunun performansına göre uzun vadeli plan yapmayı hedefliyor. Schick’in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, Alman temsilcisinin de teklifin detaylarını incelemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Haberin Devamı