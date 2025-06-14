×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş transferde dünya yıldızını getiriyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Serdal Adalı
Beşiktaş transferde dünya yıldızını getiriyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 11:06

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın geçtiğimiz günlerde işaret ettiği dünya yıldızı forvet hamlesi belli oldu.

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün yaptığı açıklamada: "Santrfor için dünya yıldızı bir oyuncu alacağız. İki kanat ve bekler için de hummalı çalışmamız var. Taraftarımız rahat olsun. Hiç sıkıntı yapmasın. Sezon sonuna kadar yarışın içinde olan bir takımları olacak. Atkılarını hazırlasınlar, formalarını alsınlar" demişti. Adalı’nın işaret ettiği golcünün Almanya'ya damga vuran yıldız futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş transferde dünya yıldızını getiriyor

PATRIK SCHICK SEFERBERLİĞİ

Beşiktaş Yönetimi, transferdeki sessizliği bozmak ve taraftarını yeniden heyecanlandırmak adına Alman devi Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i İstanbul’a getirmek için kolları sıvadı.

Haberin Devamı

28 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi için yoğun mesai harcayan idareciler, maliyeti yüksek bu operasyonu sponsor desteğiyle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınGekas, Beşiktaşa Koulourisi önerdiGekas, Beşiktaş'a Koulouris'i önerdi!Haberi görüntüle

Beşiktaş transferde dünya yıldızını getiriyor

AVRUPA’DA HEDEF...

Siyah-Beyazlılar, Schick transferini sonuçlandırmak için tüm finansal imkanlarını devreye sokarken, özel sponsor görüşmeleri de hız kazandı. Başkan Serdal Adalı ve ekibinin, taraftarın büyük beklenti içinde olduğu bu transfer için adeta seferberlik ilan ettiği ifade ediliyor. Takıma önemli katkı sağlayacağı düşünülen Schick’in gelişinin, hem Süper Lig’deki şampiyonluk hedefi hem de Avrupa kupalarındaki başarı yolculuğu için önemli bir adım olacağı belirtiliyor.

Gözden KaçmasınBeşiktaş yeni sezon formalarını tanıttıBeşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!Haberi görüntüle

Beşiktaş transferde dünya yıldızını getiriyor

UZUN VADELİ PLAN...

Beşiktaş, Schick’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Leverkusen’e resmi teklif hazırlığında olan Kara Kartal, bu formülle hem mali riski azaltmayı hem de oyuncunun performansına göre uzun vadeli plan yapmayı hedefliyor. Schick’in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, Alman temsilcisinin de teklifin detaylarını incelemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Serdal Adalı

BAKMADAN GEÇME!