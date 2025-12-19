Beşiktaş transferde düğmeye bastı! Brezilya'dan stoper hamlesi...

Haberin Devamı

Süper Lig'de ilk 16 haftada 26 puan toplayan ve 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

İspanya basınından Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Brezilya Serie A ekibi Bahia'da forma giyen 2001 doğumlu stoper oyuncusu Santiago Ramos Mingo ile ciddi şekilde ilgileniyor.

RAKİPLERİ VAR

Mingo için en ciddi teklifin Beşiktaş’tan geldiği belirtilirken Southampton, Lyon ile PSV Eindhoven’ın oyuncuyu izlediği bilgisi verildi.

YOLU BARCELONA'DAN GEÇTİ

Bahia'nın sezon başında renklerine bağladığı Santiago Ramos Mingo'nun sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek.

Boca Juniors altyapısında yetişen Santiago Ramos Mingo sonrasında sırasıyla Barcelona B, OH Leuven ve Defensa Central'de oynadı

