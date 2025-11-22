Beşiktaş transferde direkten dönmüş!

Haberin Devamı

Bir futbolcunun transfer maliyeti ve piyasa değeri, onun sürekli olarak ilk 11’de oynayacağı anlamına gelmiyor. Teknik direktör tercihleri, sakatlıklar, uyum sorunları ve oyuncuların kişisel sorunları, forma aldıkları sürelere direkt etki ediyor.

Transfermarkt, Avrupa liglerinde bu sezon maç kadrolarının en az 3’te 2’sinde yer almalarına rağmen az süre alan futbolcuları derledi. 25 milyon Euro ve üzeri değerdeki 27 oyuncudan oluşan tablo dünyaca ünlü çok sayıda ismin, üstelik Dünya Kupası sezonunda olmamıza rağmen kulüplerinde düzenli olarak forma giyemediğini ortaya koydu.

MANCHESTER CİTY'NİN TARİHİ HAYAL KIRIKLIĞI MARMOUSH

‘Dünyanın en pahalı yedekleri’ olarak adlandırabileceğimiz oyuncular arasında Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı isimler de yer alıyor ve çoğu tahmin edileceği üzere İngiltere Premier Lig’de forma giyiyor. Manchester City’nin bu yılın başında Eintracht Frankfurt’tan tam 75 milyon Euro’ya transfer ettiği Mısırlı santrfor Omar Marmoush, bu sezon 9 maçta toplam 277 dakika süre alabildi. Arsenal’in eylül ayında Leverkusen’den kiraladığı 50 milyon Euro’luk Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapie de İngiliz kulübünde 170 dakika forma şansı buldu.

MANU'NUN 45 MİLYON EUROLUK YILDIZ ADAYI KULÜBE HAPSOLDU

Manchester United altyapısından yetişen 45 milyon Euro’luk Kobbie Mainoo, 228 dakika oynayabildi. Everton’ın ağustos ayında 40.5 milyon Euro’ya aldığı, 35 milyon Euro değer biçilen Tyler Dibling yalnızca 62 dakika forma giyebildi. 27 kişilik listede bizi en çok ilgilendiren oyuncu, Jadon Sancho. Sezon öncesi Beşiktaş’ın Manchester United’dan transfer etmek için çok uğraştığı, 1 yıllık 8 milyon Euro talebi kabul edilmesine rağmen Türkiye’yi beğenmeyip gelmeyen İngiliz futbolcu, kiralık verildiği Aston Villa’da sadece 336 dakika oynarken ne gol ne de asist üretebildi.