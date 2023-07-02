Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Bayern Münih'ten

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla girecek siyah-beyazlılar, işini şansa bırakmak istemiyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, listesine yeni bir isim daha ekledi.

Fanatik'in haberine göre özellikle orta saha hattı için birçok futbolcuyu radarında bulunduran Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’ten Marcel Sabitzer’in peşine düştü.

29 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, Manchester United’da geçirdiği kiralık sezonun ardından Bayern’e dönse de son şampiyonun yeni dönem planlamasında yer almadığı kendisine iletildi.

Bu gelişme sonrasında menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerilen ve jet onay alan 1.77’lik futbolcu için girişimler başladı.

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Siyah-Beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in de yeşil ışık yaktığı başarılı oyuncu için tüm şartları zorlayacak.

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DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan ve Bayern’le 2 yıllık kontratı daha bulunan Sabitzer için satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak.

Büyük umutlarla kiralık olarak gittiği Manchester United’da tutunamayan yıldız futbolcunun, kariyerine başka bir ülkede devam etmeye olumlu baktığı ve şimdiden ayrılık hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

Yönetim, yeni haftada başarılı isimle de pazarlık masasına oturacak.