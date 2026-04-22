Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Alejandro Grimaldo ile anlaşma tamam

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışına dahil olamayan ve gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Sky Sport İsviçre'nin haberine göre; Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in kaptanlarından İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardı.

ÖNERİLEN PROJEDEN ETKİLENDİ

Haberde Alejandro Grimaldo'nun "Beşiktaş Futbol Direktörü" ile bir akşam yemeğinde buluştuğu, bu yemekte kendisine önerilen sportif proje ve takım içindeki rolünden etkilenerek yapılan teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.

BAYER LEVERKUSEN 20 MİLYON EURO İSTİYOR

İspanyol oyuncunun Beşiktaş'a transferinin önündeki tek ve en büyük engelin Leverkusen'in olduğu ifade edilirken, Alman kulübünün kilit oyuncularından birini ucuza bırakmasının olası olmadığı kaydedildi.

Bayer Leverkusen'in kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Grimaldo için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 41 maça çıkan Grimaldo, 14 gol atıp 11 de asist üretti.

JOKER OYUNCU!

Grimaldo sol bekin yanı sıra sol kanatta, on numara pozisyonunda ve merkez orta sahada görev yapabilmesi nedeniyle saha içinde 'joker oyuncu' rolü üstlenebiliyor.