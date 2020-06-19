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Haber Giriş: 19.06.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Beşiktaş Transfer Haberleri | Açıkladı! Sezon sonunda Türkiye'ye...

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Beşiktaş Transfer Haberleri | Açıkladı! Sezon sonunda Türkiye'ye...
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Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. İşte siyah beyazlıların radarda olan yıldız futbolcu.

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Ganalı oyuncu Edwin Gyasi, bir radyo programında yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Beşiktaş söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu. CSKA Sofia forması giyen Gyasi, "Şu anda Bulgaristan'dayım. Perşembe günü İstanbul'a geleceğim haberleri doğru değil. Bulgaristan'da hayatım iyi gidiyor. Lig yeniden başladı. İlk maçımızı 2 gün önce oynadık ve bu maç 1-1 bitti" dedi.

"TÜRKİYE İYİ BİR LİG"

Edwin Gyasi, Türkiye'ye transfer olacağı iddialarına cevap verdi. Gyasi, "Türkiye gerçekten iyi bir lig. Türkiye'de futbol oynamak benim için bir seçenek. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım var ve onlardan çok şey duyuyorum. Türk taraftarların harika olduğunu duydum. Kayserisporlu Bernard Mensah ve Malatyasporlu Afriyie Acquah ile konuşuyorum. Menajerimin Türkiye'de oynayan oyuncuları var. Ben şu anda CKSA Sofia'da oynamak zorunda olduğum maçlara konsantre oluyorum. Sezon sonunda boşa çıkacağım. Türkiye'ye bu sene gelebilirim" şeklinde konuştu.

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"BEŞİKTAŞ SORULARINA..."

Edwin Gyasi son olarak Beşiktaş iddiaları hakkında bir açıklama yaptı ve bu sorulara cevap vermek istemediğini söyledi. Gyasi, "Beşiktaş sorularına cevap vermek istemiyorum. Şu anda oynayacağım maçlara konsantre oluyorum. Bundan 2 sene önce benimle Bursaspor ilgileniyordu. Sezon sonunda Türkiye benim için bir seçenek olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

 

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