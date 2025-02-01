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Beşiktaş transfer görüşmelerine resmen başladı! Rota Veljko Birmancevic

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#Transfer#Beşiktaş#Veljko Birmancevic
Beşiktaş transfer görüşmelerine resmen başladı Rota Veljko Birmancevic
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 12:44

Beşiktaş, transferde uzun süren sessizliğini bozmak üzere. Siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, teklif yapılan isim belli oldu. Beşiktaş, Veljko Birmancevic transferi için düğmeye bastı. İşte ayrıntılar...

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Süper Lig'de zor günler geçiren ve son olarak UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen Beşiktaş, kara bulutları dağıtmak istiyor.

Yeni Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile futbol yapılandırmasında beyaz sayfa açmak isteyen Kara Kartal, ilk resmi transferini yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş transfer görüşmelerine resmen başladı Rota Veljko Birmancevic


RESMİ TEKLİF YAPILDI
Beşiktaş, Sparta Praglı kanat oyuncusu Veljko Birmancevic için girişimlere başladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Kara Kartal, oyuncunun kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

SERDAL ADALI VE SOLSKJAER'İN İLK TRANSFERİ OLACAK
Öte yandan Veljko Birmancevic ismi, Serdal Adalı yönetiminde takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer'in imza attıracağı ilk isim özelliğini taşıyacak.

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Birmancevic, bu sezon toplamda 25 müsabakada rol alırken kanat oyuncusu olmasına karşın gol ve asistlerle takımına önemli katkıda bulundu. 26 yaşındaki yıldız isim 7 gol 4 asistle oynadı.

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#Transfer#Beşiktaş#Veljko Birmancevic

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