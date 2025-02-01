Beşiktaş transfer görüşmelerine resmen başladı! Rota Veljko Birmancevic

Haberin Devamı

Süper Lig'de zor günler geçiren ve son olarak UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen Beşiktaş, kara bulutları dağıtmak istiyor.

Yeni Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile futbol yapılandırmasında beyaz sayfa açmak isteyen Kara Kartal, ilk resmi transferini yapmaya hazırlanıyor.





Beşiktaş, Sparta Praglı kanat oyuncusu Veljko Birmancevic için girişimlere başladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Kara Kartal, oyuncunun kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

SERDAL ADALI VE SOLSKJAER'İN İLK TRANSFERİ OLACAK

Öte yandan Veljko Birmancevic ismi, Serdal Adalı yönetiminde takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer'in imza attıracağı ilk isim özelliğini taşıyacak.

Haberin Devamı

Birmancevic, bu sezon toplamda 25 müsabakada rol alırken kanat oyuncusu olmasına karşın gol ve asistlerle takımına önemli katkıda bulundu. 26 yaşındaki yıldız isim 7 gol 4 asistle oynadı.