Beşiktaş transfer görüşmelerine resmen başladı! Rota Veljko Birmancevic

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Süper Lig'de zor günler geçiren ve son olarak UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen Beşiktaş, kara bulutları dağıtmak istiyor.
Yeni Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile futbol yapılandırmasında beyaz sayfa açmak isteyen Kara Kartal, ilk resmi transferini yapmaya hazırlanıyor.
SERDAL ADALI VE SOLSKJAER'İN İLK TRANSFERİ OLACAK
Öte yandan Veljko Birmancevic ismi, Serdal Adalı yönetiminde takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer'in imza attıracağı ilk isim özelliğini taşıyacak.
Birmancevic, bu sezon toplamda 25 müsabakada rol alırken kanat oyuncusu olmasına karşın gol ve asistlerle takımına önemli katkıda bulundu. 26 yaşındaki yıldız isim 7 gol 4 asistle oynadı.