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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Trabzonspor'un golcüsü imzaya kaldı

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#Beşiktaş Transfer#Beşiktaş Simon Banza#BJK
Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor Trabzonsporun golcüsü imzaya kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 13:56

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Simon Banza'yı transfer etmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

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Bu sezon Trabzonspor forması altında sergilediği başarılı performansla lige damga vuran isimlerden Simon Banza, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Braga'ya dönmüştü.

Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ise 28 yaşındaki golcü, kariyerine Süper Lig'de devam edebilir. Banza'nın Türkiye'deki yeni adresi ise İstanbul olacak gibi duruyor.

'İmzaya hazırım'

İleri uçta Ciro Immobile ile yolları ayırması beklenen Beşiktaş Yönetimi, diğer yandan da golcü transferinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelen haberlere göre geçen sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Simon Banza ile yapılan görüşmelerde önemli bir yol katedildi. Bonservisi Portekiz Ligi ekiplerinden Braga’da bulunan Kongolu forvet ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındı. 28 yaşındaki oyuncu, “Braga ile anlaşın sözleşme imzalamaya hazırım” dedi. Bu doğrultuda Portekiz ekibi ile masaya oturuldu.

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Adalı bizzat devrede

İlk etapta Banza’nın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşme yapıldı. Pazarlıkları ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın bizzat yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Braga, ilk etapta yapılan görüşmelerde bonservis için 15 milyon Euro, kiralama için ise 5 milyon Euro talep etti. Adalı ise kiralama için 2.5 milyon Euro, satın alma opsiyonu için de 7.5 milyon Euro önerisinde bulundu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Braga cephesinden gelecek yanıt için beklemeye geçildi. Karşı teklifin gelmesi sonrasında Banza ile ilgili son karar verilecek.

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#Beşiktaş Transfer#Beşiktaş Simon Banza#BJK

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