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Beşiktaş Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig
Beşiktaş Trabzonspor maçının tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 16:28

Süper Lig2in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi, TFF tarafından açıklandı. İşte 24. haftanın programı...

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Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre bu haftada oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakası, 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi:

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20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)


Beşiktaş Trabzonspor maçının tarihi belli oldu


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#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig

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