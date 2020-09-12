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GeriFutbol Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılamadığı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Sahada ısınma, kondisyon ve açma-germe ile başlayan antrenmanda 5'e 2 top kapma oyununun ardından kısa koşular ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarı sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de özel uçakla Trabzon'a gidecek ve yarınki maç için kampa girecek.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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