Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.
Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçını Abdulkadir Bitigen, Gaziantep FK - Galatasaray maçını Mete Kalkavan, Başakşehir - Hatayspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
29 Ocak Cuma
16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan
30 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 A.Alanyaspor - DG Sivasspor: Zorbay Küçük
16.00 M.Başakşehir - A.Hatayspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen
31 0cak Pazar
13.30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler
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