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GeriFutbol Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

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Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
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Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçını Abdulkadir Bitigen, Gaziantep FK - Galatasaray maçını Mete Kalkavan, Başakşehir - Hatayspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

29 Ocak Cuma
16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 A.Alanyaspor - DG Sivasspor: Zorbay Küçük
16.00 M.Başakşehir - A.Hatayspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 0cak Pazar

13.30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler

 

Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

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