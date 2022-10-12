Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

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Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar ve 17 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan’ın görev yapacağı belirlendi.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:



14 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



15 Ekim Cumartesi

14.30 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan

17.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Konyaspor Gaziantep Futbol Kulübü: Çağdaş Altay

20.00 Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler



16 Ekim Pazar

17.00 Medipol Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan



17 Ekim Pazartesi

20.00 Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler