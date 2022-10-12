Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

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Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar ve 17 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan’ın görev yapacağı belirlendi.
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
14 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15 Ekim Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
17.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor Gaziantep Futbol Kulübü: Çağdaş Altay
20.00 Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler
16 Ekim Pazar
17.00 Medipol Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
17 Ekim Pazartesi
20.00 Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler