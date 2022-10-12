Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş-Trabzonspor#Süper Lig#Hakem
Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 13:14

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar ve 17 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan’ın görev yapacağı belirlendi.
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

14 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
17.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor Gaziantep Futbol Kulübü: Çağdaş Altay
20.00 Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar
17.00 Medipol Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi
20.00 Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş-Trabzonspor#Süper Lig#Hakem

BAKMADAN GEÇME!

Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor

Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

#Binance

BAKMADAN GEÇME!

Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor

Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

#Binance