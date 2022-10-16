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Beşiktaş - Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı'dan alkış alan hareket!

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Yusuf Yazıcı
Beşiktaş - Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcıdan alkış alan hareket
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 23:31

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı'nın hareketi alkış aldı. 

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Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, zorlu karşılaşmada Beşiktaş'a konuk olurken Yusuf Yazıcı kırmızı kartla ihraç edildi.

Müsabakanın 90+6. dakikasında Gedson Fernandes'e yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart gören Yusuf, pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından kırmızı kartla ihraç edildi.

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HAREKETİ NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Oyundan çıkarken üzgün olduğu gözlenen Yusuf Yazıcı, siyah beyazlı tribünlere elini kaldırarak yaptığı müdahaleden ötürü özür diledi. 

Yusuf Yazıcı'nın bu hareketi sosyal medyada futbolseverlerden takdir topladı.

Beşiktaş - Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcıdan alkış alan hareket

6 YIL SONRA İLK KEZ

Öte yandan Yusuf Yazıcı, Süper Lig'de Şubat 2016'dan (Salih Dursun vs Galatasaray) bu yana oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında kırmızı kart gören ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

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SOSYAL MEDYADAN DA ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayımlayan Yusuf Yazıcı, "Maçın atmosferiyle istemeden Gedson’a sert bir müdahalede bulundum. Hem o anda, hem maç sonrasında soyunma odasına giderek kendisine üzüntülerimi ilettim. Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere stadyumda ve ekranlarda takip eden tüm futbolseverlerden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcıdan alkış alan hareket

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Yusuf Yazıcı

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