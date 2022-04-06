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Beşiktaş-Trabzonspor maçında Siopis'e tokat atıp kırmızı kart gören Larin'den özür! Valerien Ismael'in cevabı...

#Beşiktaş#Larin#Beşiktaş-Trabzonspor
Beşiktaş-Trabzonspor maçında Siopise tokat atıp kırmızı kart gören Larinden özür Valerien Ismaelin cevabı...

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, Trabzonspor maçında kendisini formasından çeken Siopis’e tokat atıp kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak özür diledi. Teknik direktör Valerien Ismael'in cevabı ise şaşırttı.

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Kanada Milli Takımı’ndan moralli dönen Cyle Larin, Trabzonspor maçında ise olay yaratmıştı. Karşılaşmaya sonradan dahil olup bir pozisyon sırasında kendisini formasından sert şekilde çeken Siopis’e tokat atan Cyle Larin, kırmızı kart görmüştü. Takım arkadaşları ve teknik ekibin bu hareketinden dolayı tepki gösterdiği tecrübeli futbolcunun, maç sonunda özür dilediği bildirildi. Fanatik'in haberine göre Larin soyunma odasında, “Bir an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı sonradan fark ettim. Çok üzgünüm ve kendime yakıştıramadım. Özür dilerim” dedi.

Cyle Larin, bir pozisyon sırasında kendisini formasından sert şekilde çeken Siopis’e tokat atması sonrasında kırmızı kart görmüştü.

Ismael: ‘Siopis’ten özür dile’

Larin’in özründen sonra devreye giren Valerien Ismael’in, “Önce bu kabul edemeyeceğim davranışı bulunduğun oyuncudan özür dile. Beşiktaş , özel kulüp. Herkese centilmenliği ile örnek olmalı. Burada olan herkesin bu duygu içinde olmasını istiyorum. Şartlar ne olursa olsun herkes profesyonel davranmalı. Aksi durumda sahaya çıkacak kimse kalmaz!” şeklinde sert çıkıp yol gösterdiği belirtildi. Öte yandan Kanadalı futbolcunun 10 dakikada oyun dışı kalması sonrasında yönetimin Larin’e 50 bin Euro para cezası vermesi bekleniyor.

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#Beşiktaş#Larin#Beşiktaş-Trabzonspor

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