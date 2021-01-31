Beşiktaş-Trabzonspor maçında görülmemiş olay! Tam 27 dakika boyunca hakem...

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor'un kozlarını paylaştığı maçta dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk 26 dakikasında hakem Halil Umut Meler faul düdüğü çalmadı. Dev maçta ilk faul düdüğü 26 dakika 40. saniyede geldi.

Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları, İki takımın da pozitif oyunu sebebiyle Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı için olumlu paylaşımlarda bulundu.

GÜVEN VE HASIC 3 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte Güven Yalçın ile Ajdin Hasic, 3 maç sonra kadroda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılan Güven, yeni tip koronavirüs karantina süreci nedeniyle Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarının kadrosunda da yer bulamamıştı.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic de Güven Yalçın gibi 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yedek soyundu.

Beşiktaş'ın transferi için Eskişehirspor ile anlaşmaya vardığı Bilal Ceylan da takım otobüsüyle Vodafone Park'a geldi.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, taraftarların imzaladığı formayla Trabzonspor maçına çıktı.

TRABZONSPOR'UN KADROSU DEĞİŞMEDİ

Hafta içi TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında kadroyu bozmadı.

Bordo-mavili ekip, Medipol Başakşehir karşısındaki ilk 11'le sahaya çıktı.

AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı sahada yer aldı.

Geçen sezonun başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, 24 Ocak 2020'de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.