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Beşiktaş-Trabzonspor maçında gergin anlar! Enis Bardhi, Rosier ve Uğurcan Çakır...

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig
Beşiktaş-Trabzonspor maçında gergin anlar Enis Bardhi, Rosier ve Uğurcan Çakır...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 23:08

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında gergin anlar yaşandı. Rosier ile Bardhi arasında tansiyon yükselirken Uğurcan Çakır'a da tepkiler oluştu.

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın son bölümün gergin anlar yaşanması dikkat çekti.

Maçın 90+1. dakikasında Enis Bardhi ile Valentin Rosier ikili mücadeleye girdi.

Pozisyonun sona ermesinin ardından iki futbolcu arasında tansiyon yükseldi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle ortalık sakinleşirken iki futbolcu da sarı kart gördü.

Beşiktaş-Trabzonspor maçında gergin anlar Enis Bardhi, Rosier ve Uğurcan Çakır...

Beşiktaş-Trabzonspor maçında gergin anlar Enis Bardhi, Rosier ve Uğurcan Çakır...

UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ

Mücadelenin 90+3. dakikasında ise Trabzonspor'un kazandığı duran topta Beşiktaşlı taraftarlar, Uğurcan Çakır'a ağır hareket ettiği yönünde tepkilerde bulundu. Ayrıca bu esnada sahaya yabancı maddeler de atıldı.

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Cenk Tosun, Uğurcan Çakır'ı tekrar oyunu başlatması için uyardı. Siyah-beyazlıların tecrübeli forveti tribünlere giderek sakin olmalarını istedi.

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig

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