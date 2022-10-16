Beşiktaş-Trabzonspor maçında gergin anlar! Enis Bardhi, Rosier ve Uğurcan Çakır...

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın son bölümün gergin anlar yaşanması dikkat çekti.

Maçın 90+1. dakikasında Enis Bardhi ile Valentin Rosier ikili mücadeleye girdi.

Pozisyonun sona ermesinin ardından iki futbolcu arasında tansiyon yükseldi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle ortalık sakinleşirken iki futbolcu da sarı kart gördü.

UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ

Mücadelenin 90+3. dakikasında ise Trabzonspor'un kazandığı duran topta Beşiktaşlı taraftarlar, Uğurcan Çakır'a ağır hareket ettiği yönünde tepkilerde bulundu. Ayrıca bu esnada sahaya yabancı maddeler de atıldı.

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Cenk Tosun, Uğurcan Çakır'ı tekrar oyunu başlatması için uyardı. Siyah-beyazlıların tecrübeli forveti tribünlere giderek sakin olmalarını istedi.