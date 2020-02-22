Beşiktaş - Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır için geliyorlar! Liverpool, Tottenham, Sevilla...
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, gözlemcilerini Beşiktaş - Trabzonspor derbisi için İstanbul'a götürdü. İzlenecek futbolcu ise Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır...
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Bordo-Mavililer’in başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Beşiktaş mücadelesi ayrı bir önem taşıyacak. İki sezondur gösterdiği performansla birçok maçta yıldızlaşan 23 yaşındaki eldiven, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.
Genç eldiveni bu akşam İngiliz devleri Liverpool, Tottenham ve Everton’un yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla’nın scout ekipleri çıplak gözle izleyecek.
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