Beşiktaş-Trabzonspor maçına damga vuran performans! Hatasını telafi etti, bir ilk yaşandı

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

Hakem Cihan Aydın'ın düdük çaldığı müsabakada bordo - mavililer, 17. dakikada Simon Banza ile 1-0 öne geçti. Siyah - beyazlılar ise önce Rafa Silva ile 53. dakikada skoru eşitledi, ardından 65. dakikada Rashica'nın şutunda Batagov'a çarpan topta galibiyeti elde etti.

BEŞİKTAŞ YİNE KAYBETMEDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile 3’ü Süper Lig, 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

SİYAH-BEYAZLILAR 57. GALİBİYETİNİ ALDI

Siyah-beyazlılar, resmi ve özel maçlar olmak üzere tüm kulvarlarda 141. mücadele ettiği Trabzonspor'a karşı galibiyet sayısını 57’ye çıkardı.

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2013-14 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ

Bu galibiyetle birlikte Solskjaer'in öğrencileri, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez Karadeniz ekibini üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup etti.

AMIR GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda sezon başında Çaykur Rizespor’a kiralanan Amir, Trabzonspor karşısında bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

SOLSKJAER BİRÇOK İLK YAŞADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ise birçok ilke adını yazdırdı. Tecrübeli hoca, Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılırken, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u mağlup eden ilk Norveçli teknik direktör oldu.

RAFA SILVA HATASINI TELAFİ ETTİ





Trabzonspor'un golünden önce büyük bir hata yapan Rafa Silva, hatasını telafi ederek galibiyetin ateşini yaktı. Portekizli futbolcu, takımının 2. golünü kaydederken Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Silva, tüm kulvarlarda ise 11 gole ulaştı.

RASHICA PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU

Süper Lig'deki 2. golünü Trabzonspor ağlarına gönderen Milot Rashica ise performansıyla maça damgasını vurdu. Kosovalı yıldız, sahanın en çok kilit pas atan ve sahanın en çok adam eksilten futbolcusu oldu. Rashica’nın ligde 4 de asisti bulunuyor.

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