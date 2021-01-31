Canlı Anlatım İzle | Beşiktaş Trabzonspor maçı

Beşiktaş Trabzonspor maçı, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı için taktik savaşları ortaya koyuyor. 44 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, son haftalarda toparlanma emaresi gösteren Trabzonspor ile karşılaşıyor. Kariyerleri boyunca 131 kez karşılaşan Beşiktaş ve Trabzonspor, 132'nci karşılaşmaya Dolmabahçe'de çıkıyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ 0-0 TRABZONSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22'nci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.

ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI



Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele ediyor.



Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti.



LİGDE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR



Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisine sahip.



Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve bir beraberlikle 25 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1), Göztepe'yi (2-1) yendi.



Beşiktaş, 9 maçlık yenilmezlik serisinde 26 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü.



VİDA, MENSAH VE GHEZZAL SINIRDA



Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Trabzonspor maçında da kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



GÖKHAN TÖRE SAKAT



Beşiktaş'ta uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşen ve Göztepe maçında Aboubakar'ın galibiyeti getirdiği golü öncesi verdiği pasla 3 puanın kazanılmasında kritik rol oynayan Gökhan Töre, bu maçta takımdan ayrı kalacak.

Hafta içi yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan siyah-beyazlı oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.

TRABZONSPOR'UN ANLAŞMAYA VARDIĞI YUNUS MALLI, TRABZON'A GELDİ



Bordo-mavili kulüp, görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirdiği Yunus Mallı'yı Trabzon'a getirdi. İlk olarak Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Yunus Mallı, buradan da Trabzon'a ayak bastı. Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sıralarında kentte gelen Yunus Mallı, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Oyuncu buradan konaklayacağı Otel’e geçti.



“OLMAM GEREKEN YERDE OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM”



Yunus basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trabzon’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Burada halletmemiz gereken bazı işlemler daha var. Kulüp gereken açıklamaları yapacaktır. Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum ve hissediyorum. Bu beni mutlu ediyor. Abdullah Avcı ile buraya gelmeden önce iyi bir diyaloğumuz oldu” ifadelerini kullandı.



Mallı'nın, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BAKASETAS TRABZON'DA

Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda, hem kendisi hem de kulübü Alanyaspor ile anlaşma sağlandığı aktarıldı.



Açıklamada, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, iki taksit halinde toplam 3 milyon avro ödeneceği vurgulanarak, "Alanyaspor Kulübüne ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." ifadesine yer verildi.



Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Anlaşmaya göre oyuncuya, 2020/2021 futbol sezonu için 600 bin avro garanti ücret, 2021/2022 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret, 2022/2023 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret, 2023/2024 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12 milyon avro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 5'i ödenecektir."