Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma 31 Ocak Pazar günü oynanacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü oynanacak. Vodafone Park'ta 19:00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenecek.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda antrenmanını tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Babaannesinin vefatı nedeniyle dünkü çalışmada yer almayan kaleci Ersin Destanoğlu, yapılan antrenmanda hazır bulundu. Bir kız evlat sahibi olan Gökhan Töre de sabah tesislere gelerek takımla birlikte çalışmasını sürdürdü. Kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda pas organizasyonları ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

TRABZONSPOR ANTRNMANLARA DEVAM ETTİ

Süper Kupada Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından dünü izinli geçiren Trabzonspor, Süper Ligin 22nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 11.30da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular, salonda rejenerasyon ve mobilizasyon çalışmaları, diğer oyuncular ise sahada dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alan oyunları ile son buldu.

Bordo-mavililer, cumartesi günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.