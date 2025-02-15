Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor maçı CANLI izle hd bilgisi...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Amir, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.

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Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme | Banza.

Puan Durumları

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Sahasındaki Son 4 Maçta 2 Galibiyet

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

"Kara kartal" sahasında Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

Rafa Silva, Cezasını Tamamladı

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Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva, sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamladı.

Portekizli futbolcu, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

Ligde yalnızca cezalı olduğu için Sivasspor maçında formasından uzak kalan Rafa Silva, oynadığı 20 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Amir Hadziahmetovic Geri Göndü

Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralık olarak giden Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma geri döndü.

Orta saha oyuncuları Cher Ndour ve Moatasem Al-Musrati ile yollarını ayıran Beşiktaş, tecrübeli futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan geri çağırma maddesini kullandı.

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Karadeniz ekibinde bu sezon lig ve kupada toplam 23 maça çıkan Bosna Hersekli orta saha, 1'er gol ve asistlik performans ortaya koydu.

Yeni Transferler Forma Bekleyecek

Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

İkinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde Norveçli çalıştırıcı Solskjaer'den forma bekleyecek.

Solskjaer Tüpraş Stadı'nda ligdeki ilk maçına çıkacak

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Norveçli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, "Kara kartal" müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.

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Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.

Eksikler Var

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forması giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürüyor.

Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak.

Öte yandan Sivasspor müsabakasında sakatlanan Gedson Fernandes'in de son durumuna ise bugün yapılacak idmanın ardından karar verileceği öğrenildi.

Trabzonspor 272 günlük deplasman galibiyeti hasretini İstanbul'da sonlandırmak istiyor



Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

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İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.