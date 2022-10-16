Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Beşiktaş Trabzonspor maçı, futbol otoritelerinin de yakından takip edeceği mücadele olacak. Trabzonspor karşısında 134 mücadeleye çıkan ve bu maçların 34'ünden beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 54 maçı galibiyet ve 46 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. İki takımın son 10 karşılaşması ise Trabzonspor'un 4, Beşiktaş'ın ise 2 galibiyeti ile sonuçlandı. İki takım son 10 maçta 4 kez de berabere kaldı. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve bazı detaylar

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10'uncu Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Haberin Devamı

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF LİDERLİK KOLTUĞU

Üç haftalık galibiyet hasretine Giresunspor’u 1-0 deplasmanda yenerek son veren Beşiktaş’ın amacı Trabzonspor’u da yenerek yükselişe geçmek ve seri galibiyetler almak.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu akşam Vodafone Park Stadı’nda oynanancak müsabaka saat 20:00’de başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalanın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yaparken, Mustafa Kürşad Filiz dördüncü hakem olacak.



SAISS VE EMRECAN’IN YOKLUĞUNDA STOPER KARARI NE OLACAK



Ligde averajla 2’nci sıraya kadar yükselmesine rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor. Orta saha ve hücum üçlülerini belirleyen Ismael’in yapacak olduğu tek tercih stoperde olacak. Giresunspor maçında hem Saiss hem de Emrecan’ın sakatlanması takımda bir anda sol stoper eksikliğine yol açtı. Takımda şu an Montero’dan başka sol stoper bulunmadığı için, Valerien Ismael’in Tayyip Talha’nın yanına İspanyol stoperi yazması bekleniyor. Defansın sağında Rosier, solunda ise Masuaku görev yaparken, kale yine Ersin’in olacak.



GHEZZAL VE SALİH OYNAYACAK SEVİYEYE GELDİ



Hafta içinde teknik direktör Valerien Ismael’i sevindiren gelişmeler de oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın kendisine destek veren açıklamalarına, Salih ve Ghezzal’ın tamamen oynayacak seviyeye gelmelerinin de eklenmesi Ismael’i mutlu etti. Fransız teknik adamın oldukça düşük bir form seviyesinde olan Dele Alli’yi kulübeye gönderip, hücuma yakın olarak Salih’i kullanması kadroda sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olacak. Trabzonspor maçının orta sahasını Josef ve Gedson’la kuracak olan Ismel, Ghezzal’ın tamamen iyileşmesiyle hücumda ideal üçlüsünü de bulmuş olacak. Beşiktaş’ın buakşamki gol silahları N’Koudou - Ghezzal - Weghorst olarak tahtaya yazılacak.