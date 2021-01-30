Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ezeli rekabette 132. randevu

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.

Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş, Nisan 2017'den bu yana rakibini üst üste iki karşılaşmada yenemiyor. Trabzonspor ile oynadığı son 15 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Beşiktaş (toplam 30 gol), rakibine karşı en uzun serisini yakalamak istiyor. Beşiktaş'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor, daha önceki 14 karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti.

Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç maçın ikisini kazanan Trabzonspor, daha önceki 15 ziyaretinin sadece birinden galibiyetle dönmüştü. Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Beşiktaş. Trabzonspor ise yediği gollerin %70'ini bu zaman diliminde kalesinde gördü ve Galatasaray'ın ardından en yüksek yüzdenin sahibi konumunda.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.

Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisine sahip.

VİDA, MENSAH VE GHEZZAL SINIRDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Trabzonspor maçında da kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşen ve Göztepe maçında Aboubakar'ın galibiyeti getirdiği golü öncesi verdiği pasla 3 puanın kazanılmasında kritik rol oynayan Gökhan Töre, yarınki maçta takımdan ayrı kalacak.

BEŞİKTAŞ SON 18 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 182 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 18 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 18 randevuda siyah-beyazlılar 8, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 95 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 137 gole, Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE DE ÜSTÜN

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım İstanbul'da resmi ve özel 64 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 103, Trabzonspor ise 49 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

İki takım arasında geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 46 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 73 golüne karşılık, bordo-mavililer 39 gol attı.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA SON 16 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 16 lig maçında Trabzonspor'u sadece 4 kez yenebildi. Bordo-mavililer, deplasmanda son 16 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 7'sinde berabere kaldı. Beşiktaş ise söz konusu karşılaşmada rakibine 4 kez üstünlük kurabildi.