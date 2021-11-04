Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...Sofiane Feghouli ve Fatih Terim'e övgüler! Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...#Galatasaray
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
Canlı | Fenerbahçeden bir gol daha Skor...Canlı | Fenerbahçe'den bir gol daha! Skor...#Royal Antwerp
Galatasaray, Avrupada fırsat tepti 2 gol...Galatasaray, Avrupa'da fırsat tepti! 2 gol...#UEFA Avrupa Ligi
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
NASA davasında sonuç hüsran Umduğunu bulamadıNASA davasında sonuç hüsran! Umduğunu bulamadı#Jeff Bezos
Altundan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yoluAltun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu#Fahrettin Altun
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Yalancının mumu yatsıya kalmadı Foyası ortaya çıktıYalancının mumu yatsıya kalmadı! Foyası ortaya çıktı#Taksi Şoförü
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

#Beşiktaş#Trabzonspor#Beşiktaş Maçı
Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta

Beşiktaş Trabzonspor maçı, 3 puana ihtiyacı bulunan her iki takım için kritik bir önem arz ediyor. 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 20 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş ile mücadele edecek. Liderlik yarışına yeniden tutunmak isteyen Siyah Beyazlılar için bu karşılaşma kritik bir önem arz edecek. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Beşiktaş Trabzonspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Şu ana dek 132 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Trabzonspor, 133'üncü mücadeleyi Vodafone Stadyumu'nda oynayacak. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, o detaylar

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaşacak. 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports kanalından canlı izlenebilecek.

SERGEN YALÇIN: SORUMLU BENİM, OYUNCULAR DEĞİL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0lık Sporting mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, Burada kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4üncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sportinge 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Burada kaybedilen maçların veya oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Bazen iyi olur, bazen kötü oyunlar olur. Normaldir. Burası üst seviye, Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Bazen istediğiniz şeyler olamayabiliyor. Bu çok normal. Tabii ki ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde çok da oyunda bir şey yoktu. Kaçırılan gol pozisyonları var iki takım için. Ortada giden bir oyundu. Maalesef hakemin yarattığı bir penaltı ile demoralize olan bir takım vardı. Sonrasında konsantre olmakta zorlandık, oyundan düştük, rakip daha iyi mücadele etti. Skoru da aldılar. Bunun neticesinde istediğimiz oyunu ve skoru sahaya yansıtamadık. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak. Hayat devam ediyor. Çok çabuk o maçlara hazırlanmak zorundayız diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Trabzonspor#Beşiktaş Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin