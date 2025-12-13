Beşiktaş, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı: 5 eksik var!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra Jonas Svensson ve Rafa Silva da kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın 22 kişilik kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin

Defans: Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek

Orta saha: Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Devrim Şahin, Milot Rashica, Vaclav Cerny

Forvet: El Bilal Toure, Tammy Abraham