Canlı Anlatım: Beşiktaş Trabzonspor maçı

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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş: 0

Trabzonspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

EVİNDEKİ 6 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

Beşiktaş, evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ini kazandı. İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

LİGDE 7 MAÇTIR GOL YİYOR

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Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 7 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 13 gol gördü.

BATSHUAYİ VE CAN BOZDOĞAN SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan karşılaşmada görev alamayacak. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon karşısında da görev yapamamıştı. Can Bozdoğan ise Sporting Lizbon maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR, 133. RANDEVUDA

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 133. kez karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 19 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 19 maçta 4 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 19 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

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LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 138 gole, Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

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BEŞİKTAŞ EVİNDE DE ÜSTÜN

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 65 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 14 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 104, Trabzonspor ise 51 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 47 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 13'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 74 golüne karşılık, bordo-mavililer 41 gol attı.

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TRABZONSPOR, DEPLASMANDA SON 17 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 17 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 6'sında Beşiktaş'a üstünlük kurarken, 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AVANTAJINI DAHA DA ARTIRMAK İSTİYOR

Ligde 27 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, 20 puanla 4. sıradaki Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında avantajını daha da artırmanın planlarını yapıyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan ve ligin tek namağlup takımı olan bordo-mavililer, bu zorlu mücadeleyi 3 puanla tamamlayıp, rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek. Kasık sakatlığı bulunan Danimarkalı golcü Cornelius'un ise son kontrollerden sonra durumu netlik kazanacak.

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SON DEPLASMAN YENİLGİSİ 376 GÜN ÖNCE İSTANBUL'DA

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

LİGDE 23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde 241 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.