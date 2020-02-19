Beşiktaş Trabzonspor maç bileti ne kadar? Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman?

Beşiktaş Trabzonspor maç biletleri Passolig resmi internet sitesi üzerinden satışa çıktı. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı için bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, karşılaşmanın oynanacağı tarih ve bilet fiyatları hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ BİLET FİYATLARI

VOLVO 1903 C - 875,00 ₺

VOLVO 1903 B - D - 825,00 ₺

VOLVO 1903 A - E - 750,00 ₺

VIP - 750,00 ₺

1. Kategori - 230,00 ₺

2. Kategori - 215,00 ₺

3. Kategori - 190,00 ₺

4. Kategori - 190,00 ₺

5. Kategori - 175,00 ₺

6. Kategori - 160,00 ₺

7. Kategori - 120,00 ₺

8. Kategori - 110,00 ₺

Misafir - 110,00 ₺