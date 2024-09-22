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Beşiktaş, Trabzonspor hasarını Eyüpspor ile gidermek istiyor! Bronckhorst ve Arda Turan 11'lerini belirledi

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#Beşiktaş#Süper Lig#Eyüpspor
Beşiktaş, Trabzonspor hasarını Eyüpspor ile gidermek istiyor Bronckhorst ve Arda Turan 11lerini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

İlk puan kaybını geçen hafta Trabzon’da yaşayan Beşiktaş, ligin yeni ekibini ağırlıyor. Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ev sahibi Beşiktaş’ta, sakatlığı süren Necip Uysal dışında eksik yok.

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Bu sezon ligde ilk puan kaybını geçen hafta Trabzonspor karşısında yaşayan Beşiktaş, bugün konuk edeceği Eyüpspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Siyah beyazlılarda sakat olan Necip Uysal dışında eksik yok. Kartal, 4 maçta 10 puanla haftaya 4. sırada girerken, Eyüpspor 5 karşılaşmada 9 puan topladı.

LiGDE 3 MAÇ DAHA VAR 

17.00 Çaykur Didi Stadı: Çaykur Rize-Samsun (Kadir Sağlam). 

17.00 Recep Tayyip Erdoğan Stadı: Kasımpaşa-Antalyaspor (Burak Pakkan). 

20.00 Yeni Adana Stadı: Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Emre Kargın)

Beşiktaş, Trabzonspor hasarını Eyüpspor ile gidermek istiyor Bronckhorst ve Arda Turan 11lerini belirledi

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#Beşiktaş#Süper Lig#Eyüpspor

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