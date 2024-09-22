Beşiktaş, Trabzonspor hasarını Eyüpspor ile gidermek istiyor! Bronckhorst ve Arda Turan 11'lerini belirledi

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Bu sezon ligde ilk puan kaybını geçen hafta Trabzonspor karşısında yaşayan Beşiktaş, bugün konuk edeceği Eyüpspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Siyah beyazlılarda sakat olan Necip Uysal dışında eksik yok. Kartal, 4 maçta 10 puanla haftaya 4. sırada girerken, Eyüpspor 5 karşılaşmada 9 puan topladı.
LiGDE 3 MAÇ DAHA VAR
17.00 Çaykur Didi Stadı: Çaykur Rize-Samsun (Kadir Sağlam).
17.00 Recep Tayyip Erdoğan Stadı: Kasımpaşa-Antalyaspor (Burak Pakkan).
20.00 Yeni Adana Stadı: Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Emre Kargın)