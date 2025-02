Beşiktaş-Trabzonspor derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de gözler 15 Şubat Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2025’in ilk derbisine çevrildi. Saat 19.00’da başlayacak kritik mücadelede Beşiktaş evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Türkiye’nin spor kanalı beIN SPORTS ve TOD, dev derbinin tüm heyecanını hem stüdyo hem de stadyumdan yapılacak canlı yayınlarla sporseverlere aktaracak.

Beşiktaş’ın başında ilk derbisine çıkacak Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş ile iki şampiyonluk yaşamış Şenol Güneş’in Trabzonspor’unu ağırlayacak. Tarihi rekabetin 141. randevusuna sahne olacak karşılaşmanın geçmişinde Siyah-Beyazlılar 56, Bordo-Mavililer 47 karşılaşmayı kazandı. 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00’da beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Süper Lig Klasiği beIN SÜPER LİG, 17.00’da Ekranda

Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin maç önü, devre arası ve maç sonrası tüm detayları, Cumartesi günü saat 17.00’de Güntekin Onay’ın moderatörlüğünde; Uğur Meleke, Ali Gültiken, Elvir Baliç ve Emre Aşık’ın yorumları ile başlayacak olan “beIN SÜPER LİG”de yaşanacak.

beIN SPORTS 1’de Derbi Rüzgarı!

Günün erken saatlerinde Arşiv Süper Lig programıyla nostaljik anılar ekrana gelirken, saat 09:00’da başlayan Derbi Analiz programıyla derbinin öne çıkanları futbolseverlerle buluşuyor. Saat 10:00’dan itibaren ise Unutulmaz Derbiler ile geçmiş derbilerin geniş özetleri ekranda olacak. Öğleden sonra 12:00’de Bir Derbi Günü programı futbolseverleri derbi atmosferine sokarken, 13:30’da Yasin Sülün ve İbrahim Yattara’nın konuk olduğu Derbiler ve Anılar ekrana gelecek. Günün ilerleyen saatlerinde 14:00’ten itibaren beIN SPORTS HABER ortak yayınıyla Lig Merkezi günün gelişmelerini ekranlara getirecek. 16:00’da ise “1 Yıldız 2 Arma” programında, her iki takımın da formasını giyen Olcay Şahan derbi rekabetinin perde arkasını ve saha içindeki anılarını paylaşacak. Derbiye özel hazırlanan Rekabette Forma Giyen Unutulmaz 10 Futbolcu içeriği de ekranlarda yer bulacak.

beIN SPORTS HABER de Tüm Gün Heyecana

beIN SPORTS Haber’de de dopdolu bir Cumartesi programı sporseverleri bekliyor! Sabah saat 08:00’de “1 Yıldız 2 Arma”, 09:30’da Derbiler & Anılar programlarıyla derbinin geçmişine bir yolculuk yapılacak. 11:30’da Derbi Analiz programıyla derbi heyecanı devam ederken, 12:00’de Arşiv Süper Lig ile geçmişten bugüne en özel anları ekrana taşınacak. Saat 13.00’da başlayacak “Lig Merkezi”, Osman Sakallıoğlu’nun sunuculuğunda Tunç Kayacı ve Olcay Çakır'ın yorumlarıyla derbinin derinlemesine analizini saat 16.00’a kadar ekranlara getirecek. Lig Merkezi’nin hemen ardından da “Bir Derbi Günü” ekranlara gelecek. Ayrıca derbinin hemen ardından saat 20.45’te başlayacak “SKOR” programında Cihan Erduran’ın moderatörlüğünde Serkan Akcan ve Engin İpekoğlu derbiyi ve günün karşılaşmalarını yorumlayacak.

Derbi 5 Kıtada 100’den Fazla Ülkede Canlı Yayınlanacak

beIN SPORTS’un küresel gücüyle Beşiktaş - Trabzonspor derbisi dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak ve mücadele dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Derbide Yüz Kişilik Ekip Görev Alacak

Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin heyecanı, gün boyunca beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak. Takımların tesislerden ayrılışından soyunma odasından görüntülere ve santraya kadar özel çekimlerle derbinin nabzı beIN SPORTS ekranlarında tutulurken, dev mücadelede ise 26 stadyum kamerası ile sporseverler, müsabakanın her anını doyasıya izleyecek. 26 stadyum kamerasının yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak. beIN SPORTS, derbiye özel olarak yurtdışından getirdiği spider cam’le de izleyicilere bambaşka bir deneyim yaşatacak.

Öte yandan 100 kişilik prodüksiyon ekibi ve son teknolojiyle donatılmış yayın aracı OBVAN içerisinde bulunan 20 kişilik ekip ile dev derbinin her dakikası kesintisiz bir şekilde deneyimli beIN SPORTS kadrosuyla ekranlara gelecek.