Beşiktaş-Trabzonspor 141. randevuda

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Son haftalarda çıkış yakalayan Beşiktaş ile üst sıralara yükselme mücadelesi veren Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Beşiktaş geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanından 3 puanla dönerken Trabzonspor ise sezonun sürpriz takımlarından Eyüpspor’u tek golle mağlup etmişti.

Misli üyeleri, Beşiktaş’ın Trabzonspor’u ağırlayacağı dev derbinin heyecanını Türkiye’nin En Yüksek Oranları ile yaşayacak. Misli üyeleri, Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki bu dev karşılaşmaya, “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile bahis yapma fırsatı yakalıyor. Misli editörleri tarafından hazırlanan Şampiyon Oran bülteninde yer alacak karşılaşmaya dair uzman yorumları, detaylı maç istatistikleri ve çok daha fazlası Misli üyelerini bekliyor.

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Beşiktaş Sivas’tan mutlu döndü

Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Kırklarelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra Süper Lig’de Sivasspor’a konuk olan Beşiktaş burada da aynı skorla kazanarak haftayı kayıpsız atlattı. Zorlu deplasmanda ilk yarıyı Emirhan Topçu’nun golü ile önde kapatan Siyah-Beyazlılar maçın uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı Joao Mario ile gole çevirerek 3 puanın sahibi oldu. Kara Kartallar böylece puanını 35’e yükselterek ilk 3 iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekip sahasında Trabzonspor’u da mağlup ederek galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Beşiktaş’ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer Türkiye’de ilk derbi maçına çıkacak. Trabzonspor karşılaşması ile ilgili açıklamada bulunan tecrübeli çalıştırıcı, maça çok iyi hazırlanmaları ve yukarı bakmaları gerektiğini belirterek sakatlıklar yüzünden bazı değişiklikler olabileceğinin altını çizdi.

Trabzonspor Kayserispor beraberliğini telafi etti

Trabzonspor, evinde Antalyaspor ve Sivasspor’u farklı geçtikten sonra deplasmanda Kayserispor’a takılmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu sahasında ligin forma ekiplerinden Eyüpspor’u tek golle deviren Bordo-Mavililer 1 maçlık aranın ardından galibiyetle devam etti. Şenol Güneş ve öğrencileri, puanını 29’a yükselterek çıkışını sürdürdü. Konuk ekip derbiyi kazanarak hem Avrupa kupaları sıralaması için iddialı duruma gelmeyi hem de bu sezon ligdeki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

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Trabzonspor’un efsane ismi Şenol Güneş 10 yıl aradan sonra ilk kez Beşiktaş’a rakip olacak. Siyah-Beyazlılara karşı en son Bursaspor’u çalıştırdığı dönem mücadele eden Güneş, ardından Beşiktaş’ta görev almıştı. Ev sahibi ekibi 2015-2019 ve 2022-2023 yılları arasında çalıştıran tecrübeli teknik adam Kara Kartallar ile 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı. Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile 34 kez rakip olan Şenol Güneş bu maçlarda 9 galibiyet, 17 mağlubiyet, 8 de beraberlik aldı.

Rekabette 141. randevu

Beşiktaş ile Trabzonspor bugüne kadar 140 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerle Beşiktaş’ın 56, Trabzonspor’un ise 48 galibiyeti bulunuyor. 36 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 192 gol atarken Trabzonspor ise 158 kez ağları havalandırdı.

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Beşiktaş’ın yeni transferleri derbide forma giyecek mi?

Beşiktaş’ta ara transferde takıma katılan kanat oyuncusu Keny Arroyo ile orta saha Elan Ricardo’nın lisansı çıkartıldı. Genç yıldızlar, Ole Gunnar Solskjaer’in şans vermesi durumunda Trabzonspor karşısında forma giyecek. Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sonlandırılarak Beşiktaş’a dönen Amir Hadziahmetovic de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Öte yandan Sivasspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Gedson Fernandes’in durumu belirsizliğini koruyor. Portekizli oyuncunun olası yokluğunda Ole Gunnar Solskjaer’in orta sahanın merkezinde kimi kullanacağı merak konusu.

Trabzonspor’dan son dakika transfer hamleleri

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Transferin son günlerini hareketli geçiren Trabzonspor, sol bek Eren Elmalı’yı Galatasaray’a satarken merkez orta saha Umut Güneş de Başakşehir’e transfer oldu. Bordo-Mavililer transferin son saatlerinde Fransa Ligue 2 ekibi Ajaccio’dan orta saha Tim Jabol-Folcarelli’yi kadrosuna kattı. Konuk takımda Eyüpspor karşısında cezası biten Batista Mendy kadroda olacak. Bordo-Mavililerde derbi öncesi sakatlanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme’nin kritik mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.

Misli editörlerinden derbi tüyoları

Dev maç öncesi Misli editörlerinin hazırladığı istatistikler ve analizler şu şekilde:

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 resmi maçın 7’sinde karşılıklı gol oldu.

Beşiktaş’ın iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4’ünde ilk yarılar berabere bitti.

İki ekip arasında son 10 sezonda oynanan 22 maçın 9’unu Beşiktaş, 6’sını Trabzonspor kazanırken 7 karşılaşma da eşitlikle tamamlandı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan son 10 Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşmasının 9’u 2.5 gol üstü skorla tamamlandı.

Trabzonspor’un ligde bu sezon kaybettiği 5 deplasman maçında da karşılıklı gol oldu.

Trabzonspor ligde dış sahada 10 maçtır kazanamıyor.

İki takım arasındaki son 10 maçın 6’sında 2.5 gol barajı aşıldı.

İki ekip arasındaki son 10 resmi maçın 6’sında taraflardan biri kırmızı kart gördü.

Trabzonspor Tüpraş Stadyumu’nda çıktığı son 5 derbinin 4’ünde en az 2 gol attı.

Derbinin heyecanı şampiyon oranlar ile Misli’de

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Beşiktaş – Trabzonspor derbisinde Misli’ye özel olarak ev sahibi Beşiktaş’ın galibiyetine 1.65 yerine 1.69 oran verilirken Trabzonspor’un kazanmasına 3.52 yerine 3.62 oran veriliyor. Beraberliğin oranı ise 3.33’ten 3.42’ye yükselmiş durumda.

**** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Misli’den yeni üyelere 150 TL!

Misli, “Şampiyon Oranlar ile maçların heyecanını artırmaya devam ediyor. Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Misli’ye üye olanlar kampanyaya katılarak 150 TL kazanma şansını yakalıyor.