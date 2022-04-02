Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş, Trabzon’a geldi

#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig
Beşiktaş, Trabzon’a geldi

Spor Toto Süper Lig’in 31’nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon’a geldi.

Haberin Devamı

Saat 18.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na gelen Beşiktaş kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Siyah-beyazlı kafile, güvenlik önlemleri altında ulaştığı otelde kampa girdi. Beşiktaş’ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira"

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadyumunda karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy